Ирландия усиливает оборону, опасаясь атаки со стороны России, - СМИ

Ирландия, Воскресенье 11 января 2026 01:55
Ирландия усиливает оборону, опасаясь атаки со стороны России, - СМИ Фото: флаг Ирландии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Европы начали пересматривать собственные подходы к безопасности, уделяя особое внимание защите воздушного и морского пространства, а также критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Infodefensa.

Усиление обороноспособности

Ирландия еще в 2022 году утвердила программу укрепления вооруженных сил, в рамках которой значительная часть финансирования была направлена на обновление авиационного парка.

Страна закупила два патрульных и один транспортный самолет C-295 для замены устаревших Casa CN-235.

Первый борт поступил на вооружение летом 2023 года, а на сегодняшний день переданы все три машины.

Реакция на действия России

На фоне роста угрозы со стороны РФ Дублин рассматривает модернизацию двух самолетов C-295 в патрульной конфигурации.

Поводом стали регулярные действия российских судов в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.

Особое внимание привлекает судно "Янтарь" проекта 22010 "Крюйс", которое формально числится океанографическим, однако, по данным наблюдений, используется для разведки и возможного картографирования подводных коммуникаций.

Опасения за подводную инфраструктуру

Отмечается, что "Янтарь" способен применять подводные аппараты, которые потенциально могут повредить кабели связи.

Именно подводная активность вызывает наибольшую обеспокоенность у ирландских военных, на что ранее обращал внимание глава королевского флота страны адмирал сэр Тони Радакин.

Новые возможности патрульной авиации

В ответ на эти риски Ирландия планирует оснастить патрульные самолеты C295W Persuader системой запуска гидроакустических буев.

Их предполагается размещать в районах наибольшей активности российских судов.

Подчеркивается, что подобные возможности будут задействованы Ирландией на практике впервые.

Напоминаем, что Ирландия объявила о выделении Украине 100 млн евро на усиление противодействия российским комбинированным атакам и еще 25 млн евро на поддержку энергоснабжения, подтвердив готовность подкрепить политическую поддержку конкретной финансовой помощью

Отметим, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин подтвердил готовность страны участвовать в мониторинге прекращения огня и миротворческих инициативах в Украине и Евросоюзе, подчеркнув, что Дублин готов оказывать поддержку Киеву при достижении мирного соглашения и следить за выполнением любых договоренностей

