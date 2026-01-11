ua en ru
Ірландія посилює оборону, побоюючись атаки з боку Росії, - ЗМІ

Неділя 11 січня 2026 01:55
UA EN RU
Фото: прапор Ірландії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Європи почали переглядати власні підходи до безпеки, приділяючи особливу увагу захисту повітряного і морського простору, а також критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Infodefensa.

Посилення обороноздатності

Ірландія ще 2022 року затвердила програму зміцнення збройних сил, у рамках якої значна частина фінансування була спрямована на оновлення авіаційного парку.

Країна закупила два патрульних і один транспортний літак C-295 для заміни застарілих Casa CN-235.

Перший борт надійшов на озброєння влітку 2023 року, а на сьогодні передано всі три машини.

Реакція на дії Росії

На тлі зростання загрози з боку РФ Дублін розглядає модернізацію двох літаків C-295 у патрульній конфігурації.

Приводом стали регулярні дії російських суден у межах виключної економічної зони Ірландії.

Особливу увагу привертає судно "Янтарь" проєкту 22010 "Крюйс", яке формально значиться океанографічним, однак, за даними спостережень, використовується для розвідки і можливого картографування підводних комунікацій.

Побоювання за підводну інфраструктуру

Зазначається, що "Янтар" здатний застосовувати підводні апарати, які потенційно можуть пошкодити кабелі зв'язку.

Саме підводна активність викликає найбільше занепокоєння в ірландських військових, на що раніше звертав увагу глава королівського флоту країни адмірал сер Тоні Радакін.

Нові можливості патрульної авіації

У відповідь на ці ризики Ірландія планує оснастити патрульні літаки C295W Persuader системою запуску гідроакустичних буїв.

Їх передбачається розміщувати в районах найбільшої активності російських суден.

Підкреслюється, що подібні можливості будуть задіяні Ірландією на практиці вперше.

Нагадуємо, що Ірландія оголосила про виділення Україні 100 млн євро на посилення протидії російським комбінованим атакам і ще 25 млн євро на підтримку енергопостачання, підтвердивши готовність підкріпити політичну підтримку конкретною фінансовою допомогою.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін підтвердив готовність країни брати участь у моніторингу припинення вогню і миротворчих ініціативах в Україні та Євросоюзі, наголосивши, що Дублін готовий надавати підтримку Києву під час досягнення мирної угоди і стежити за виконанням будь-яких домовленостей.

