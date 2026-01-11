Ірландія посилює оборону, побоюючись атаки з боку Росії, - ЗМІ

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Європи почали переглядати власні підходи до безпеки, приділяючи особливу увагу захисту повітряного і морського простору, а також критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Infodefensa .

Посилення обороноздатності

Ірландія ще 2022 року затвердила програму зміцнення збройних сил, у рамках якої значна частина фінансування була спрямована на оновлення авіаційного парку.

Країна закупила два патрульних і один транспортний літак C-295 для заміни застарілих Casa CN-235.

Перший борт надійшов на озброєння влітку 2023 року, а на сьогодні передано всі три машини.

Реакція на дії Росії

На тлі зростання загрози з боку РФ Дублін розглядає модернізацію двох літаків C-295 у патрульній конфігурації.

Приводом стали регулярні дії російських суден у межах виключної економічної зони Ірландії.

Особливу увагу привертає судно "Янтарь" проєкту 22010 "Крюйс", яке формально значиться океанографічним, однак, за даними спостережень, використовується для розвідки і можливого картографування підводних комунікацій.

Побоювання за підводну інфраструктуру

Зазначається, що "Янтар" здатний застосовувати підводні апарати, які потенційно можуть пошкодити кабелі зв'язку.

Саме підводна активність викликає найбільше занепокоєння в ірландських військових, на що раніше звертав увагу глава королівського флоту країни адмірал сер Тоні Радакін.

Нові можливості патрульної авіації

У відповідь на ці ризики Ірландія планує оснастити патрульні літаки C295W Persuader системою запуску гідроакустичних буїв.

Їх передбачається розміщувати в районах найбільшої активності російських суден.

Підкреслюється, що подібні можливості будуть задіяні Ірландією на практиці вперше.