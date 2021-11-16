ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Ірландії ввели "комендантську годину" для нічних закладів

Новость на русском →
Дублін, Вівторок 16 листопада 2021 17:35
В Ірландії ввели "комендантську годину" для нічних закладів Фото: Ірландія ввела "комендантську годину" для барів, ресторанів і нічних клубів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Ірландії на тлі ризику чотириразового збільшення кількості COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії ввів "комендантську годину" для нічних закладів. Бари, ресторани та клуби будуть закриті опівночі п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

За даними видання, ірландська влада прийняла ряд нових обмежень у зв'язку із зростанням числа госпіталізацій і прогнозами, згідно з якими кількість пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії може зрости більш ніж в чотири рази.

Уряд країни, зокрема, вирішив закрити опівночі п'ятниці бари, ресторани і нічні клуби. Крім того, влада призупинила заплановане повернення співробітників в офіси, залишивши в силі рекомендації по дистанційній роботі.

При цьому covid-сертифікати, що підтверджують вакцинацію або перенесену інфекцію, будуть потрібні для відвідування закладів, кінотеатрів та інших громадських місць.

Як раніше заявив Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі, в країні "похмура" ситуація з коронавірусом. За його словами, на сьогодні у відділеннях інтенсивної терапії знаходиться 114 осіб, і ця цифра може збільшитися до 500 пацієнтів.

"Очевидно, що ми не можемо миритися з цим", - підкреслив міністр, зазначивши, що моделювання ситуації з розвитком інфекції "дуже точне".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Карантин Коронавірус
NEWS
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів