В Ірландії ввели "комендантську годину" для нічних закладів

Уряд Ірландії на тлі ризику чотириразового збільшення кількості COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії ввів "комендантську годину" для нічних закладів. Бари, ресторани та клуби будуть закриті опівночі п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

За даними видання, ірландська влада прийняла ряд нових обмежень у зв'язку із зростанням числа госпіталізацій і прогнозами, згідно з якими кількість пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії може зрости більш ніж в чотири рази.

Уряд країни, зокрема, вирішив закрити опівночі п'ятниці бари, ресторани і нічні клуби. Крім того, влада призупинила заплановане повернення співробітників в офіси, залишивши в силі рекомендації по дистанційній роботі.

При цьому covid-сертифікати, що підтверджують вакцинацію або перенесену інфекцію, будуть потрібні для відвідування закладів, кінотеатрів та інших громадських місць.

Як раніше заявив Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі, в країні "похмура" ситуація з коронавірусом. За його словами, на сьогодні у відділеннях інтенсивної терапії знаходиться 114 осіб, і ця цифра може збільшитися до 500 пацієнтів.

"Очевидно, що ми не можемо миритися з цим", - підкреслив міністр, зазначивши, що моделювання ситуації з розвитком інфекції "дуже точне".