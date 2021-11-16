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В Ирландии ввели "комендантский час" для ночных заведений

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Дублин, Вторник 16 ноября 2021 17:35
В Ирландии ввели "комендантский час" для ночных заведений Фото: Ирландия ввела "комендантский час" для баров, ресторанов и ночных клубов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Ирландии на фоне риска четырехкратного увеличения количества COVID-пациентов в отделениях интенсивной терапии ввело "комендатский час" для ночных заведений. Бары, рестораны и клубы будут закрыты в полночь пятницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

По данным издания, ирландские власти приняли ряд новых ограничений в связи с ростом числа госпитализаций и прогнозами, согласно которым количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии может вырасти более чем в четыре раза.

Правительство страны, в частности, решило закрыть в полночь пятницы бары, рестораны и ночные клубы. Кроме того, власти приостановили запланированное возвращение сотрудников в офисы, оставив в силе рекомендации по дистанционной работе.

При этом COVID-сертификаты, подтверждающие вакцинацию или перенесенную инфекцию, потребуются для посещения заведений, кинотеатров и других общественных мест.

Как ранее заявил министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли, в стране "мрачная" ситуация с коронавирусом. По его словам, на сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находится 114 человек, и эта цифра может увеличиться до 500 пациентов.

"Очевидно, что мы не можем мириться с этим", - подчеркнул министр, отметив, что моделирование ситуации с развитием инфекции "очень точное".

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