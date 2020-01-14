В Ірландії призначили дострокові парламентські вибори

8 лютого 2020 року в Ірландії відбудуться дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Як повідомляється, 14 січня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар має намір отримати формальне схвалення президента на розпуск парламенту і початок передвиборної кампанії.

Варадкар виступив перед міністрами на засіданні уряду оголосив про своє рішення. Пізніше він також проінформує лідерів опозиції.

Оскільки Великобританія збирається покинути Євросоюз 31 січня, Варадкар і Мартін раніше заявляли, що вибори повинні відбутися до травня.

Однак, вимога Варадкара до Fianna Fáil про підтримку ряду додаткових питань підняла перспективу дострокових виборів після того, як сторони не змогли узгодити коротку законодавчу програму.

Нагадаємо, 17 жовтня на кордоні в Північній Ірландії відбувся мітинг з приводу Brexit. Демонстранти вимагали від політиків, щоб ті захищали світ, який, на їхню думку, опинився під загрозою.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтримав угоду, заявивши, що вона містить "унікальне рішення" з Північної Ірландії, яке відображає "специфіку історії та географії" цієї території.

Також повідомлялося, що демократична юнионистская партія (ДЮП) Північної Ірландії відмовилася підтримувати операцію Brexit в її нинішньому вигляді.