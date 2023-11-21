IRIS-T, снаряды и другое оружие. Писториус объявил о новом пакете помощи Украине

По словам Писториуса, в новый пакет военной помощи войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

"Это пятый такой пакет с прошлой зимой. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией", - сказал Писториус.

На вопрос о возможности поставки ракет Taurus, Писториус сказал, что "новой информации о Taurus нет". Однако он заявил, что на следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.

Визит Писториуса в Киев и поставку Украине ракет Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус 21 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Это второй приезд Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны. В последний раз Писториус был в Киеве в феврале 2023 года.

Напомним, что Украина уже несколько месяцев обращается в Германию по передаче крылатых ракет Taurus. Они способны бить до 500 км. В начале ноября сообщалось, что Германия еще не определилась в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Еще одной из причин отказа назывался тот факт, что Германия боится прямой конфронтации с Россией.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Также в правительстве Германии заявили, что предоставит Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

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