Іранський ріал досяг рекордного мінімуму на фоні економічної кризи

Новини Економіка 29.07.2018 - 16:36
Фото: ріал (flickr.com/shiva1o8)
Фото: ріал (flickr.com/shiva1o8)

Валюта втратила половину своєї вартості по відношенню до долара за 4 місяці

Іранська національна валюта - ріал - у неділю, 29 липня, досягла рекордного мінімуму на фоні економічної кризи в країні та неминучого повернення санкцій США. Про це повідомляє AFP news agency‏.

Неофіційний курс сьогодні становить 102 тисячі ріалів/долар, згідно з Bonbast, одним з найбільш надійних сайтів для відстеження іранської валюти. 

Таким чином, ріал втратив половину своєї вартості по відношенню до долара всього за чотири місяці - у березні курс становив 50 тисяч ріалів/долар.

Економічна криза була однією з причин того, що президент Хассан Рухані минулого тижня звільнив главу Центрального банку республіки Валіоллу Сеїфа, який обіймав цю посаду останні п'ять років.

Нагадаємо, у травні Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело персональні санкції проти глави Центрального банку Ірану Валіолли Сеіфа. США звинуватили його в наданні допомоги Корпусу гвардії Ісламської Революції. Відзначається, що Сеіф передав мільйони доларів Ліванській "Хезболлі" (у США вона визнана терористичною організацією, - ред).

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Теги:  Іран,  валюта,  экономический кризис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС