Іранський ріал досяг рекордного мінімуму на фоні економічної кризи

Валюта втратила половину своєї вартості по відношенню до долара за 4 місяці

Іранська національна валюта - ріал - у неділю, 29 липня, досягла рекордного мінімуму на фоні економічної кризи в країні та неминучого повернення санкцій США. Про це повідомляє AFP news agency‏.

Неофіційний курс сьогодні становить 102 тисячі ріалів/долар, згідно з Bonbast, одним з найбільш надійних сайтів для відстеження іранської валюти.

Таким чином, ріал втратив половину своєї вартості по відношенню до долара всього за чотири місяці - у березні курс становив 50 тисяч ріалів/долар.

Економічна криза була однією з причин того, що президент Хассан Рухані минулого тижня звільнив главу Центрального банку республіки Валіоллу Сеїфа, який обіймав цю посаду останні п'ять років.

