Иранский риал достиг рекордного минимума на фоне экономического кризиса

Валюта потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару за 4 месяца

Иранская национальная валюта - риал - в воскресенье, 29 июля, достигла рекордного минимума на фоне экономического кризиса в стране и неизбежного возвращения санкций США. Об этом сообщает AFP news agency.

Неофициальный курс сегодня составляет 102 тысячи риалов/доллар, согласно с Bonbast, одним из самых надежных сайтов для отслеживания иранской валюты.

Таким образом, риал потерял половину своей стоимости по отношению к доллару всего за четыре месяца - в марте курс составлял 50 тысяч риалов/доллар.

Экономический кризис был одной из причин того, что президент Хассан Рухани на прошлой неделе уволил главу Центрального банка республики Валиоллу Сейфа, который занимал эту должность последние пять лет.

