Иранский риал достиг рекордного минимума на фоне экономического кризиса

Новости Экономика 29.07.2018 - 16:36
Фото: риал (flickr.com/shiva1o8)
Фото: риал (flickr.com/shiva1o8)

Валюта потеряла половину своей стоимости по отношению к доллару за 4 месяца

Иранская национальная валюта - риал - в воскресенье, 29 июля, достигла рекордного минимума на фоне экономического кризиса в стране и неизбежного возвращения санкций США. Об этом сообщает AFP news agency.

Неофициальный курс сегодня составляет 102 тысячи риалов/доллар, согласно с Bonbast, одним из самых надежных сайтов для отслеживания иранской валюты.

Таким образом, риал потерял половину своей стоимости по отношению к доллару всего за четыре месяца - в марте курс составлял 50 тысяч риалов/доллар.

Экономический кризис был одной из причин того, что президент Хассан Рухани на прошлой неделе уволил главу Центрального банка республики Валиоллу Сейфа, который занимал эту должность последние пять лет.

Напомним, в мае Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело персональные санкции против главы Центрального банка Ирана Валиолли Сеифа. США обвинили его в оказании помощи Корпуса гвардии Исламской Революции. Отмечается, что Сеиф передал миллионы долларов Ливанской "Хезболле" (в США она признана террористической организацией, - ред).

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Теги:  Иран,  валюта,  экономический кризис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС