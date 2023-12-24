Атака танкера в Индийском океане. В Пентагоне заявили об ударе иранского дрона по судну
В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки (США) заявили о поражении танкера-химовоза в Индийском океане запущенным из Ирана беспилотником. Это произошло в 200 морских милях от побережья Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters/
Представитель Пентагона в беседе с журналистами рассказал, что атака дрона в субботу утром была осуществлена с помощью "одностороннего ударного беспилотника, выпущенного из Ирана".
Уточняется, что был поражен танкер CHEM PLUTO под флагом Либерии, принадлежащего Японии и Нидерландам.
В результате атаки пострадавших нет. На борту вспыхнул пожар, которую оперативно потушили.
В заявлении Пентагона говорится, что это уже "седьмая атака Ирана на коммерческое судоходство с 2021 года".
Что предшествовало
Вчера, 23 декабря, стало известно об атаке беспилотника в Индийском океане на торговое судно, шедшее под флагом Либерии.
По данным британского военного ведомства United Kingdom Maritime Trade Operations и компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, танкер для перевозки химикатов/продуктов под флагом Либерии был связан с Израилем.
Атаки хуситов на коммерческие корабли в Красном море
Инцидент произошел на фоне увеличения количества атак на коммерческие суда в Красном море. Их совершают йеменские хуситы.
Добавим, что, как утверждает Белый дом, Иран был "глубоко причастен" к планированию операций представителей йеменского движения против торговых судов в Красном море.
Для совершения атак на корабли были критически важны разведывательные данные Тегерана, говорят в США. Между тем, следует отметить, что Иран отрицает причастность к этим атакам хуситов.
Напомним, что с ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.
19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. Добавим, что уже более 20 стран согласились присоединиться к возглавляющей США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.
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