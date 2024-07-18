В иранских "Шахедах" обнаружили детали, производимые польской государственной компанией

Государственная компания из Познани продавала детали, которые шли к иранским боевым беспилотникам Shahed 136. На соответствующее расследование уже среагировал глава польского МВД Томаш Семоняк.

Агентство внутренней безопасности страны обнаружило дело, согласно которому стало известно, что такие дроны россияне используют для атак на Украину.

Согласно данным, иранские беспилотники были оснащены насосами, изготовленными компанией, принадлежащей Агентству промышленного развития.

Отвечая на вопрос об этом деле на пресс-конференции, министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что продолжается расследование, которое ведет местный отдел Национальной прокуратуры в Познани, оно касается нарушения закона об экспорте оружия и технологий.

"Дело было раскрыто Агентством внутренней безопасности и, конечно, оно абсолютно шокирующее. Однако прокуратура здесь обязательно проведет мероприятия, выдвинут обвинения и проинформирует о дальнейшем ходе дела", - заявил глава МВД.

Он добавил, что правительство пытается "усилить все вопросы, связанные с санкциями".

"В последние годы эта система была очень смягчена, несмотря на риторику, и здесь Национальная налоговая администрация в сотрудничестве с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную деятельность по обеспечению того, чтобы санкции и эмбарго не обходили стороной", - подчеркнул Семеняк.