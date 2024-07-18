В іранських "Шахедах" виявили деталі, які виготовляла польська державна компанія

Державна компанія з Познані продавала деталі, які йшли до іранських бойових безпілотників Shahed 136. На відповідне розслідування вже зреагував очільник польського МВС Томаш Семоняк.

Агенція внутрішньої безпеки країни виявило справу, згідно з якою стало відомо, що такі дрони росіяни використовують для здійснення атак на Україну.

Згідно з даними, іранські безпілотники були оснащені насосами, виготовленими компанією, що належить Агентству промислового розвитку.

Відповідаючи на запитання про цю справу на прес-конференції, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що наразі триває розслідування, яке веде місцевий відділ Національної прокуратури в Познані, воно стосується порушення закону про експорт зброї та технологій.

"Справу було розкрито Агентством внутрішньої безпеки і, звичайно, вона абсолютно шокуюча. Однак прокуратура тут обов'язково проведе заходи, висуне звинувачення і проінформує про подальший перебіг справи", - заявив очільник МВС.

Він додав, що уряд намагається "посилити всі питання, пов'язані з санкціями".

"Останніми роками цю систему було дуже пом'якшено, попри риторику, і тут Національна податкова адміністрація у співпраці з іншими службами вже кілька місяців проводить інтенсивну діяльність із забезпечення того, щоб санкції й ембарго не оминали", - наголосив Семеняк.