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В іранських "Шахедах" виявили деталі, які виготовляла польська державна компанія

Польща, Четвер 18 липня 2024 16:38
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В іранських "Шахедах" виявили деталі, які виготовляла польська державна компанія Фото: у іранських Шахедах знайшли комлектуючі польського виробництва (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Державна компанія з Познані продавала деталі, які йшли до іранських бойових безпілотників Shahed 136. На відповідне розслідування вже зреагував очільник польського МВС Томаш Семоняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio ZET Wiadomosci та Interia wydarzenia.

Агенція внутрішньої безпеки країни виявило справу, згідно з якою стало відомо, що такі дрони росіяни використовують для здійснення атак на Україну.

Згідно з даними, іранські безпілотники були оснащені насосами, виготовленими компанією, що належить Агентству промислового розвитку.

Відповідаючи на запитання про цю справу на прес-конференції, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що наразі триває розслідування, яке веде місцевий відділ Національної прокуратури в Познані, воно стосується порушення закону про експорт зброї та технологій.

"Справу було розкрито Агентством внутрішньої безпеки і, звичайно, вона абсолютно шокуюча. Однак прокуратура тут обов'язково проведе заходи, висуне звинувачення і проінформує про подальший перебіг справи", - заявив очільник МВС.

Він додав, що уряд намагається "посилити всі питання, пов'язані з санкціями".

"Останніми роками цю систему було дуже пом'якшено, попри риторику, і тут Національна податкова адміністрація у співпраці з іншими службами вже кілька місяців проводить інтенсивну діяльність із забезпечення того, щоб санкції й ембарго не оминали", - наголосив Семеняк.

Іранські БПлА "Шахед"

Варто зауважити, що у своїй війні проти України Росія систематично застосовує в ході повітряних атак іранські безпілотники "Шахед" декількох типів. Зокрема, часто по території України випускає безпілотники 136-ї моделі.

На ОПК Ірану було накладено санкції західними союзниками, які заборонили поставляти комплектуючі для озброєння країни-партнерки РФ.

Попри це в іранських "Шахедах" періодично виявляють комплектуючи виробництва країн-союзників України.

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