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Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році

Новость на русском → Вашингтон, Субота 06 березня 2021 02:39
Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році Фото: Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році. Обмежувальні заходи Вашингтон продовжив на рік.

Його заяву опубліковано на сайті Білого дому.

Зокрема, Байден у документі зазначає поширення і розробку Іраном озброєнь, його кампанію регіональної агресії, підтримку терористичних угруповань, а також зловмисні дії Корпусу вартових ісламської революції.

"Дії та політика уряду Ірану продовжують представляти надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів", - зазначено в повідомленні.

Раніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

Однак, США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп.

Зазначимо, Іран відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

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