США в ООН передумали відновлювати санкції проти Ірану
Сполучені Штати сповістили ООН, що відкликають прохання адміністрації екс-президента Дональда Трампа про відновлення санкцій проти Ірану. Лист з даною інформацією передав у Раду безпеки ООН виконуючий обов'язки посла США в організації Річард Міллс.
Крім того, високопоставлений американський чиновник розповів агентству, що Сполучені Штати розглядають можливість "дипломатичного шляху" для відновлення ядерної угоди з Іраном і будуть готові до переговорів, якщо Євросоюз направить їм відповідне запрошення.
"Ми США готові з'явитися, якщо така зустріч відбудеться", - зазначив співрозмовник.
Раніше в цей день американський держсекретар Ентоні Блінкен в ході зустрічі глав МЗС Франції, Німеччини, Великобританії і США заявив, що адміністрація президента Джо Байдена готова обговорити з Іраном повернення до виконання угоди СВПД.
У вересні минулого року Майк Помпео, який займав тоді посаду держсекретаря США, заявив про відновлення дії санкцій ООН проти Ірану, попри те, що члени самої організації з цим не були згодні.
Він також зазначив, що США приймуть заходи проти порушників цих санкцій.
Нагадаємо, Байден заявив, що США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Він вважає, що це має підштовхнути Іран до переговорів про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.
Раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.