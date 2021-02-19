США в ООН передумали відновлювати санкції проти Ірану

Сполучені Штати сповістили ООН, що відкликають прохання адміністрації екс-президента Дональда Трампа про відновлення санкцій проти Ірану. Лист з даною інформацією передав у Раду безпеки ООН виконуючий обов'язки посла США в організації Річард Міллс.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, наявний у його розпорядженні .

Крім того, високопоставлений американський чиновник розповів агентству, що Сполучені Штати розглядають можливість "дипломатичного шляху" для відновлення ядерної угоди з Іраном і будуть готові до переговорів, якщо Євросоюз направить їм відповідне запрошення.

"Ми США готові з'явитися, якщо така зустріч відбудеться", - зазначив співрозмовник.

Раніше в цей день американський держсекретар Ентоні Блінкен в ході зустрічі глав МЗС Франції, Німеччини, Великобританії і США заявив, що адміністрація президента Джо Байдена готова обговорити з Іраном повернення до виконання угоди СВПД.