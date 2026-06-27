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Перемирие сорвано? США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки по торговому судну

00:01 27.06.2026 Сб
2 мин
Что известно о новой атаке США на Иран?
aimg Эдуард Ткач
Перемирие сорвано? США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки по торговому судну Фото: США продолжают координировать проход через пролив (Getty Images)
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Вечером 26 июня армия США нанесла удары по ряду объектов Ирана. Эти удары стали ответом атаку Ирана по торговому судну, которое проходило через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Американские самолеты нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям после того, как Иран 25 июня атаковал судно M/V Ever Lovely беспилотником, направленным в одну сторону", о говорится в заявлении.

В то же время источники журналиста Axios Барака Равида уточняют, что удары США были по иранским целям "в Ормузском проливе".

Возвращаясь к заявлению CENTCOM, там отметили, что в момент иранской атаки грузовое судно под сингапурским флагом выходило из Ормузкого пролива вдоль побережья Омана. И этот удар Ирана стал нарушением прекращения огня.

"Неоправданная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства явно нарушила режим прекращения огня. Более того, опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства, поскольку торговля все активнее осуществляется через этот важнейший международный торговый коридор", - говорится в публикации.

Резюмируя в CENTCOM добавили, что командование продолжает обеспечивать координацию безопасного прохода и поддержку коммерческих судов, которые следуют через пролив.

Что предшествовало

Напомним, 25 июня в СМИ появилась информация, Иран атаковал гражданское судно, которое проходило через Ормузский пролив.

Уже 26 июня президент США Дональд Трамп официально заявил, что иранцы использовали как минимум 4 дрона для атаки по грузовым судном, и один из беспилотников попал в гражданский корабль.

Говоря об этом Трамп подчеркнул, что такие действия являются нарушением договоренностей о прекращении огня (стороны недавно подписали рамочную сделку, которая продлила перемирие на 60 дней и дала время для переговоров по финальному соглашению об окончании войны).

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