В Иране заявили, что авиаудары США нарушают суверенитет Ирака и Сирии

В первой реакции Тегерана на американские удары, представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани заявил, что они являются "очередной авантюрной и стратегической ошибкой Соединенных Штатов, что приведет лишь к усилению напряженности в условиях нестабильности в регионе".

По его словам, американские атаки были призваны "затмить преступления сионистского режима в Газе". При этом он не указал, будет ли Иран предпринимать какие-то действия в ответ.

Канаани также призвал Совет Безопасности ООН предотвратить "незаконные и односторонние атаки США в регионе".

Перед ответными ударами США в пятницу президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но "даст решительный ответ любому, кто попытается запугать его".

Воздушные удары США по Ираку и Сирии

28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. В результате атаки трое военнослужащих погибли, еще более 40 получили ранения.

В Пентагоне отметили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", которая поддерживает Иран.

В ночь на 3 февраля американские военные нанесли воздушные удары по более чем 85 целям, связанным с иранским "Корпусом стражей исламской революции" на территории Сирии и Ирака.

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на атаку базы в Иордании. В Белом доме заявили, что Ирак был проинформирован об ударах США.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Ближний Восток превратился в "котел", который может взорваться.

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