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В Белом доме заявили, что Ирак был проинформирован об ударах США

Вашингтон, Суббота 03 февраля 2024 10:33
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В Белом доме заявили, что Ирак был проинформирован об ударах США Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Карби (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США заявили, что проинформировали Ирак об ударах накануне. Удары являлись ответом на атаку беспилотников на базу в Иордании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, которого цитирует Sky News.

"Мы сообщили правительству Ирака до ударов", - сказал Кирби журналистам.

Его комментарий прозвучал спустя всего несколько минут после того, как иракские военные осудили удары США как нарушение суверенитета. Они заявили, что воздушная атака была "угрозой, которая вовлечет Ирак и регион в непредсказуемые последствия".

Спикер главнокомандующего вооруженными силами Ирака Яхья Расул Абдулла подчеркнул, что удары были нанесены в то время, когда "Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе".

Что этому предшествовало

Напомним, 28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.

В Минобороны США отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании.

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