Боррель назвал Ближний Восток "котлом", который может взорваться

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Ближний Восток превратился в "котел", который может взорваться. По его мнению, война Израиля с ХАМАС запустила "эффект домино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст его заявления в Брюсселе.

После ударов армии США по объектам связанных с Ираном группировок в Сирии и Ираке Боррель предостерег мир от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Каждый должен пытаться избежать того, чтобы ситуация стала взрывоопасной. Это котел, который может взорваться", - сказал он перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По словам Борреля, конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа создал "эффект домино". Он добавил, что ситуация в Газе создает "очень ужасную" ситуацию.

"Пока идет война в Газе, очень трудно поверить, что ситуация в Красном море улучшится, потому что одно связано с другим", - добавил европейский дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке

В октябре 2023 года боевики ХАМАС напали на территорию Израиля и устроили массовые убийства гражданского населения. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в Секторе Газа.

После этого йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать гражданские грузовые корабли в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Чтобы прекратить террор, войска США и Британии начали кампанию по уничтожению военных хуситов в Йемене. Было уже несколько волн воздушных бомбардировок территории Йемена.

В конце января американскую военную базу в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли. В Пентагоне заявили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары длились около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

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