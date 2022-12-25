В Иране цинично похвастались "эффективностью" своих беспилотников

Высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил, что использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Именно это и побудило

Напомним, 22 декабря, МИД Исламской Республики Иран опроверг обвинения в военной поддержке России и угрожал Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.

Ранее мы писали, что Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут на 3 тысячи километров, который позволит им меньше зависеть от иностранных санкций.

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