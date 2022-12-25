В Ірані цинічно похизувалися "ефективністю" своїх безпілотників

Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив, що використання іранських дронів в війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News .

Саме це й спонукало

Нагадаємо, 22 грудня, МЗС Ісламської Республіки Іран спростував звинувачення у військовій підтримці Росії та погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.

Раніше ми писали, що Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

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