В Ірані цинічно похизувалися "ефективністю" своїх безпілотників

Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері заявив, що використання іранських дронів в війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.
Саме це й спонукало
Нагадаємо, 22 грудня, МЗС Ісламської Республіки Іран спростував звинувачення у військовій підтримці Росії та погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському.
Раніше ми писали, що Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.
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