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Повесили за ранение офицера. В Иране казнили первого протестующего

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Тегеран, Четверг 08 декабря 2022 11:27
Повесили за ранение офицера. В Иране казнили первого протестующего Фото: в Иране казнили первого протестующего (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Иране казнили первого протестующего за ранение офицера военизированных формирований в ходе массовых демонстраций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Протестующий был осужден за "ведение войны против Бога" (muharib - шариат). Гражданский якобы во время массовых демонстраций в Тегеране ранил члена военизированных формирований "Басидж".

Как сообщают местные СМИ, гражданского зовут Мохсеном Шекари. Он был приговорен к смертной казни 23 октября и казнен через повешение в 7 декабря утром.

Стоит отметить, что это первая казнь, связанная с протестами, о которой публично сообщили государственные СМИ.

Напомним, парламент Иран призвал судебную власть "сурово наказать" всех задержанных граждан, которые участвовали в антиправительственных протестах. Законодатели назвали протестующих "muharib", что в шариат означает "враг Бога" и карается смертной казнью.

Уже через неделю после призывов депутатов суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини.

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