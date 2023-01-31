Израиль готовится к возможному ответу Ирана за "взрывную ночь", - The Time of Israel

В частности, сотрудники службы безопасности провели обсуждения, пытаясь предсказать, когда и как Иран отреагирует на несколько ударов по автоколоннам, которые, как сообщается, переправляли оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном боевиков в Сирии.

Как пишет издание, эти авиаудары последовали за более серьезной атакой беспилотников на ключевой объект по производству оружия в иранском Исфахане. Сообщается, что объект, пострадавший в результате субботнего удара, был заводом по производству оружия для иранских беспилотников Shahed-136.

Серию атак широко приписывают Израилю, который придерживается политики не комментировать такие операции.

В дополнение к ответным ударам по целям внутри Израиля, служба безопасности готовилась к возможности того, что Иран нацелится на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом.

Реакция Ирана

В понедельник Иран пригрозил возмездием в связи с сообщениями об участии Израиля в ЧП в Исфахане, предупредив Иерусалим "не играть с огнем".

Иранский чиновник пригрозил, что Тегеран будет мстить. "Израиль прекрасно знает, что получит ответ, как это уже случалось в прошлом. Те, кто играет с огнем, первыми обожгутся, если решат начать региональную войну", - сказал чиновник.