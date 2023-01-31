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Ізраїль готується до можливої відповіді Ірану за "вибухову ніч", - The Time of Israel

Фото: в Ірані пригрозили Ізраїлю через атаку на завод, там готуються до ударів Тегерана (twitter com)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль готовий до атак у відповідь Ірану, метою яких можуть стати мирні жителі. Так, у понеділок, 30 січня, служба безпеки вже почала підготовку до удару Ірану після серії атак на цілі в Тегерані в останні кілька днів, відповідальність за які поклали на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Зокрема, співробітники служби безпеки провели обговорення, намагаючись передбачити, коли і як Іран відреагує на кілька ударів по автоколонах, які, як повідомляється, переправляли зброю та боєприпаси для бойовиків, що підтримуються Тегераном, у Сирії.

Як пише видання, ці авіаудари відбулись слідком за серйознішою атакою безпілотників на ключовий об'єкт з виробництва зброї в іранському Ісфахані. Повідомляється, що об'єкт, який постраждав внаслідок суботнього удару, був заводом із виробництва зброї для іранських безпілотників Shahed-136.

Серію атак широко приписують Ізраїлю, котрий дотримується політики не коментувати такі операції.

На додаток до ударів у відповідь по цілях всередині Ізраїлю, служба безпеки готувалася до можливості того, що Іран націлиться на ізраїльських туристів, офіційних осіб та посольства за кордоном.

Реакція Ірану

У понеділок Іран пригрозив відплатою через повідомлення про участь Ізраїлю в НП в Ісфахані, попередивши Єрусалим "не грати з вогнем".

Іранський чиновник пригрозив, що Тегеран мститиметься. "Ізраїль чудово знає, що отримає відповідь, як це вже траплялося у минулому. Ті, хто грає з вогнем, першими обпікаться, якщо вирішать розпочати регіональну війну", - сказав чиновник.

Як повідомлялось, в ночі 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів. Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даними Інституту вивчення війни, вибухи у низці населених пунктів Ірану не пов'язані з операцією спецслужб Ізраїлю щодо знищення оборонного заводу з виробництва балістичних ракет та безпілотників.

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