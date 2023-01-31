Ізраїль готується до можливої відповіді Ірану за "вибухову ніч", - The Time of Israel

Зокрема, співробітники служби безпеки провели обговорення, намагаючись передбачити, коли і як Іран відреагує на кілька ударів по автоколонах, які, як повідомляється, переправляли зброю та боєприпаси для бойовиків, що підтримуються Тегераном, у Сирії.

Як пише видання, ці авіаудари відбулись слідком за серйознішою атакою безпілотників на ключовий об'єкт з виробництва зброї в іранському Ісфахані. Повідомляється, що об'єкт, який постраждав внаслідок суботнього удару, був заводом із виробництва зброї для іранських безпілотників Shahed-136.

Серію атак широко приписують Ізраїлю, котрий дотримується політики не коментувати такі операції.

На додаток до ударів у відповідь по цілях всередині Ізраїлю, служба безпеки готувалася до можливості того, що Іран націлиться на ізраїльських туристів, офіційних осіб та посольства за кордоном.

Реакція Ірану

У понеділок Іран пригрозив відплатою через повідомлення про участь Ізраїлю в НП в Ісфахані, попередивши Єрусалим "не грати з вогнем".

Іранський чиновник пригрозив, що Тегеран мститиметься. "Ізраїль чудово знає, що отримає відповідь, як це вже траплялося у минулому. Ті, хто грає з вогнем, першими обпікаться, якщо вирішать розпочати регіональну війну", - сказав чиновник.