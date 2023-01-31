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Израиль готовится к возможному ответу Ирана за "взрывную ночь", - The Time of Israel

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Израиль, Вторник 31 января 2023 10:49
Израиль готовится к возможному ответу Ирана за "взрывную ночь", - The Time of Israel Фото: в Иране пригрозили Израилю из-за атаки на завод, там готовятся к ударам Тегерана (twitter com)
Автор: Наталия Гурковская

Израиль готов к ответным атакам Ирана, целью которых могут стать мирные жители. Так, в понедельник, 30 января, служба безопасности уже начала подготовку к удару Ирана после серии атак на цели в Тегеране в последние несколько дней, ответственность за которые возложили на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

В частности, сотрудники службы безопасности провели обсуждения, пытаясь предсказать, когда и как Иран отреагирует на несколько ударов по автоколоннам, которые, как сообщается, переправляли оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном боевиков в Сирии.

Как пишет издание, эти авиаудары последовали за более серьезной атакой беспилотников на ключевой объект по производству оружия в иранском Исфахане. Сообщается, что объект, пострадавший в результате субботнего удара, был заводом по производству оружия для иранских беспилотников Shahed-136.

Серию атак широко приписывают Израилю, который придерживается политики не комментировать такие операции.

В дополнение к ответным ударам по целям внутри Израиля, служба безопасности готовилась к возможности того, что Иран нацелится на израильских туристов, официальных лиц и посольства за рубежом.

Реакция Ирана

В понедельник Иран пригрозил возмездием в связи с сообщениями об участии Израиля в ЧП в Исфахане, предупредив Иерусалим "не играть с огнем".

Иранский чиновник пригрозил, что Тегеран будет мстить. "Израиль прекрасно знает, что получит ответ, как это уже случалось в прошлом. Те, кто играет с огнем, первыми обожгутся, если решат начать региональную войну", - сказал чиновник.

Как сообщалось, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов. В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Института изучения войны, взрывы в ряде населенных пунктов Ирана не связаны с операцией спецслужб Израиля по уничтожению оборонного завода по производству баллистических ракет и беспилотников.

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