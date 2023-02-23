В Иране недалеко от столицы сработало ПВО, - СМИ

Вечером 23 февраля в городе Карадж вблизи Тегерана в центральном Иране раздались взрывы. По предварительным данным, в этом районе была активирована противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Видеозаписи, якобы с места происшествия, распространенные в социальных сетях, показывают, как батареи противовоздушной обороны ведут огонь по целям, которые не были видны на видео. Причина инцидента пока неизвестна, официальных заявлений по взрывам не поступало.