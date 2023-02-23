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В Иране недалеко от столицы сработало ПВО, - СМИ

Фото: в Иране сработало ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером 23 февраля в городе Карадж вблизи Тегерана в центральном Иране раздались взрывы. По предварительным данным, в этом районе была активирована противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Видеозаписи, якобы с места происшествия, распространенные в социальных сетях, показывают, как батареи противовоздушной обороны ведут огонь по целям, которые не были видны на видео.

Причина инцидента пока неизвестна, официальных заявлений по взрывам не поступало.

Напомним, ночью 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы . Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов. В частности, в Исфахане произошел взрыв на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Института изучения войны, взрывы в ряде населенных пунктов Ирана не связаны с операцией спецслужб Израиля по уничтожению оборонного завода по производству баллистических ракет и беспилотников.

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