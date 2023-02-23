В Ірані неподалік від столиці спрацювало ППО, - ЗМІ

Ввечері 23 лютого у місті Карадж поблизу Тегерана в центральному Ірані пролунали вибухи. За попередніми даними, в цьому районі була активована протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.
Відеозаписи, нібито з місця події, поширені в соціальних мережах, показують, як батареї протиповітряної оборони ведуть вогонь по цілях, яких не було видно на відео.
Причина інциденту поки невідома, офіційних заяв щодо вибухів не надходило.
Нагадаємо, вночі 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів. Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
За даними Інституту вивчення війни, вибухи у низці населених пунктів Ірану не пов'язані з операцією спецслужб Ізраїлю щодо знищення оборонного заводу з виробництва балістичних ракет та безпілотників.
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