В Ірані неподалік від столиці спрацювало ППО, - ЗМІ

Ввечері 23 лютого у місті Карадж поблизу Тегерана в центральному Ірані пролунали вибухи. За попередніми даними, в цьому районі була активована протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post .

Відеозаписи, нібито з місця події, поширені в соціальних мережах, показують, як батареї протиповітряної оборони ведуть вогонь по цілях, яких не було видно на відео.

Нагадаємо, вночі 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів. Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

За даними Інституту вивчення війни, вибухи у низці населених пунктів Ірану не пов'язані з операцією спецслужб Ізраїлю щодо знищення оборонного заводу з виробництва балістичних ракет та безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.