В Иране недалеко от столицы сработало ПВО, - СМИ

Вечером 23 февраля в городе Карадж вблизи Тегерана в центральном Иране раздались взрывы. По предварительным данным, в этом районе была активирована противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

Видеозаписи, якобы с места происшествия, распространенные в социальных сетях, показывают, как батареи противовоздушной обороны ведут огонь по целям, которые не были видны на видео. Причина инцидента пока неизвестна, официальных заявлений по взрывам не поступало. این ویدیو که گفته می‌شود امشب در منطقه عظیمه کرج گرفته شده به دست بی‌بی‌سی رس.

دقایقی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در کرج از شنیده شدن صدای شلیک ممتدو.

برخی شاهدان گلوله‌های شلیک شده را به پدافند ضدهوایی تشبیه کرده‌اند. pic.twitter.com/Foo3uerDl9 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 23, 2023