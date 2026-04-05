В Иране назвали условие, при котором откроют Ормузский пролив, - CNN

В Иране отреагировали на последние угрозы президента США Дональда Трампа и сказали, на каких условиях готовы будут открыть Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам высокопоставленного иранского чиновника, пролив станет полностью открытым лишь после того, как Ирану "полностью компенсируют" финансовый ущерб от войны.
Также CNN приводит слова Мехди Табатабаи, заместителя по связям с общественностью в АП Ирана. Он отреагировал на сегодняшний ультиматум Трампа, который был полон нецензурной лексики, заявив что это отражает его "крайнее отчаяние и ярость".
Тем временем источник издания говорит, что Оман и Иран провели последние переговоры о "возможных вариантах" полного открытия Ормузкого пролива. По его словам, обсуждения длятся уже две недели и сосредоточены на разработке "протокола безопасного прохода", который позволит коммерческому судоходству получить доступ к проливу.
Отдельно источник CNN сообщил, что Пакистан и Египет входят в число стран, которые по-прежнему поддерживают связь между официальными лицами США и Ирана.
Напомним, что президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы страна открыла Ормузский пролив. Причем за последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв. В частности, сегодня днем он обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".
Помимо этого, он дал нескольким медиа интервью, где заявил, что у Ирана есть время до вторника. Если этого не произойдет, тогда США начнут бомбить электростанции и мосты по всей стране.
К слову, в одном из интервью Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку в понедельник. Чуть позже в соцсетях он написал, что у Ирана время до 20:00 вторника (по США), чтобы открыть пролив.