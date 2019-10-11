Біля Саудівської Аравії стався вибух на іранському танкері

Ілюстративне фото (news.sky.com)

Після вибуху на танкері почався розлив нафти в морі

На іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Press TV.

Крім того, в результаті вибуху на танкері сталася пожежа. Внаслідок пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.