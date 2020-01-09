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Іран спростував відмову передавати чорні ящики літака МАУ

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 13:25
Іран спростував відмову передавати чорні ящики літака МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Офіційний Тегеран не виключає співпрацю з Boeing

Після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран не відмовлявся від можливої передачі чорних ящиків компанії Boeing, а повідомлення в ЗМІ були невірними. Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає прес-служба відомства.

Зокрема, Абедзаде розкритикував вчорашню інформацію про відмову Ірану передавати чорні ящики і співпрацювати з США і Boeing. Він також назвав ці дані хибними, а інформацію в ЗМІ - помилкою журналістів.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про те, що Іран не передасть чорні ящики літака компанії Boeing. Слова про відмову приписували главі Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Також повідомлялося, що розшифровка даних бортових самописців українського літака Boeing 737 буде проводитися в Ірані.

"Чорні ящики у нас, і чинні закони встановлюють правила, де і як їх треба розшифровувати. Прямо говориться, що ця робота проводиться уповноваженою державною лабораторією. Це буде зроблено в Ірані", - заявив начальник департаменту реагування на надзвичайні події Організації авіації Ірану Хасан Резаіфар.

Іран офіційно запросив США і Україну до розслідування катастрофи МАУ
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