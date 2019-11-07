Ядерні кроки Ірану викликають стурбованість, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Він закликав інші країни посилити тиск на Іран

У четвер, 7 листопада, держсекретар США Майкл Помео заявив, що недавні ядерні кроки Ірану викликають стурбованість, що повинно спонукати всі країни посилити тиск на Тегеран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розширення Іраном (ядерної - ред.) діяльності, чутливої до поширення, викликає стурбованість з приводу того, що Іран позиціонує себе як країну, яка має можливість швидкого ядерного прориву", - заявив Помпео.

Він також закликав інші країни посилити тиск на Іран.

" Настав час для того, щоб усі країни відкинули ядерне вимагання з боку цього режиму і зробили серйозні кроки для посилення тиску. Постійні і численні ядерні провокації Ірану вимагають таких дій", - сказав держсекретар США .

Нагадаємо, 4 листопада уряд Ірану повідомив про черговий крок скорочення зобов'язань ядерної угоди. Зокрема, представники влади заявили, що Іран подвоює кількість центрифуг для збагачення урану. Пізніше повідомлялося, що Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо.

Також РБК-Україна писало, що Америка ввела санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео заявив, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянською ядерною програмою Ірану.