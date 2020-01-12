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В Ірані створили групу консульської допомоги сім'ям жертв катастрофи літака МАУ

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 10:33
В Ірані створили групу консульської допомоги сім'ям жертв катастрофи літака МАУ
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Робоча група буде ретельно обробляти всі прохання сімей загиблих жертв

Уряд Ірану створив робочу групу для надання консульської допомоги родичам жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Про це повідомляє Mehr.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Ірану, всім політичним і консульських місій було наказано ретельно обробляти прохання сімей. Група негайно приступила до роботи.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані сталася авіакатастрофа літака МАУ на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Пізніше уряд Ірану визнало, що літак був випадково збитий двома ракетами в результаті людської помилки".

Повну відповідальність за катастрофу взяло на себе іранський військово-політичне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги. Також українські дипломати працюють над отриманням компенсацій від іранської сторони.

Крім цього повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути тіла всіх загиблих у катастрофі в Ірані українців і пообіцяв, що всі винні будуть покарані.

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