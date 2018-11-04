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В Ірані пройшли антиамериканські демонстрації

Новини » Політика    04.11.2018 - 23:42
Фото: антиамериканські протести в Ірані (twitter.com/Mojahedineng)
Фото: антиамериканські протести в Ірані (twitter.com/Mojahedineng)

Демонстранти палять прапори США і банкноти доларів

У столиці Ірану Тегеран і в ряді інших міст у неділю, 4 листопада 2018, пройшли масові демонстрації громадян проти Сполучених штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Учасники демонстрацій вийшли з плакатами, де на зображеннях висміюється президент США Дональд Трамп, а також палять прапори Сполучених штатів. Також вони скандували гасла "Смерть Америці" і палили доларові банкноти.

Повідомляється, що акції проходять у річницю захоплення посольства США в Тегерані, яке відбулося в 1979 році. Під час подій ісламської революції група студентів захопила понад 50 дипломатів США і утримувала їх 444 дні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США відновлять всі санкції проти Ірану з 5 листопада. Це вже друга хвиля обмежень, введених США після того, як президент Дональд Трамп заявив про вихід американської сторони з іранської ядерної угоди в травні.

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