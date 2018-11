В Ірані пройшли антиамериканські демонстрації

Демонстранти палять прапори США і банкноти доларів

У столиці Ірану Тегеран і в ряді інших міст у неділю, 4 листопада 2018, пройшли масові демонстрації громадян проти Сполучених штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Учасники демонстрацій вийшли з плакатами, де на зображеннях висміюється президент США Дональд Трамп, а також палять прапори Сполучених штатів. Також вони скандували гасла "Смерть Америці" і палили доларові банкноти.

Повідомляється, що акції проходять у річницю захоплення посольства США в Тегерані, яке відбулося в 1979 році. Під час подій ісламської революції група студентів захопила понад 50 дипломатів США і утримувала їх 444 дні.

#Today Iranians hold nationwide rallies to mark US embassy takeover.(39th anniversary)Anti-USA Regime rallies in every city of Iran, cities from provinces like Kordestan, Azarbaijan, Khouzestan and many more. You can see cities names on the bottom right. #Iran #IranProtests ;) pic.twitter.com/DH1X0UzDhZ

Today is November 4th, the day that the US embassy sieged in Iran in 1980. The Islamic regime is forcing students to chant against the US but instead they are chanting "Down with Khamenei & Mullahs"#Sorry_US_Embassy_siege pic.twitter.com/j2UCqefjTG