В Иране прошли антиамериканские демонстрации

Демонстранты жгут флаги США и банкноты долларов

В столице Ирана Тегеран и в ряде других городов в воскресенье, 4 ноября 2018, прошли массовые демонстрации граждан против Соединенных штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Участники демонстраций вышли с плакатами, где на изображениях высмеивается президент США Дональд Трамп, а также жгут флаги Соединенных штатов. Также они скандировали лозунги "Смерть Америке" и жгли долларовые банкноты.

Сообщается, что акции проходят в годовщину захвата посольства США в Тегеране, которое произошло в 1979 году. Во время событий исламской революции группа студентов захватила более 50 дипломатов США и удерживала их 444 дня.

#Today Iranians hold nationwide rallies to mark US embassy takeover.(39th anniversary)Anti-USA Regime rallies in every city of Iran, cities from provinces like Kordestan, Azarbaijan, Khouzestan and many more. You can see cities names on the bottom right. #Iran #IranProtests ;) pic.twitter.com/DH1X0UzDhZ

Today is November 4th, the day that the US embassy sieged in Iran in 1980. The Islamic regime is forcing students to chant against the US but instead they are chanting "Down with Khamenei & Mullahs"#Sorry_US_Embassy_siege pic.twitter.com/j2UCqefjTG