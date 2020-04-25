Зеленський у Донецькій та Вінницькій областях призначив двох голів РДА

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зокрема, призначений голова Слов'янського району

У Донецькій та Вінницькій областях в двох районах будуть нові керівники. Як передає РБК-Україна, про це йдеться у відповідних розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави у пятницю, 24 квітня.

Зокрема, розпорядженням № 298/2020-рп призначення головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області призначено Ніколайчука Святослава Володимировича.

Керівником Слов’янської районної державної адміністрації на Донеччині став Терещенко Андрій Валерійович. Про це йдеться у розпорядженні № 299/2020-рп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 квітня провів кадрові зміни у районних державних адміністраціях у шести областях. У Сумській області президент звільнив голів сімох РДА. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА. Чиновників начебто звільнили з посад "у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України".