В Ірані застосували газ проти учасників протесту, який почався через збиття літака МАУ

Правоохоронці Ірану застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Тегерані, які вимагають відставки верховної лідера аятоли Алі Хаменеї, після того, як іранські військові визнали, що помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в неділю спецназ посилив свою присутність на вулицях Тегерана через акцій протестів.

Нагадаємо, літак МАУ, що здійснював рейс 8 січня з Тегерана в Київ, розбився через дві хвилини після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Пізніше уряд Ірану визнало, що літак був випадково збитий двома ракетами в результаті людської помилки". Повну відповідальність за катастрофу взяло на себе іранський військово-політичне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Після цього того, як іранські власті визнали сбитие українського літака, в Тегерані почалися акції протесту. Зокрема, сотні людей скандують перед університетом Аміра Кабіра в Тегерані з закликом Хаменеї піти у відставку.