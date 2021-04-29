У Болгарії загорівся склад збройового заводу

Сигнал про виникнення пожежі надійшов близько 12.40 (збігається з київським часом). Однак зазначається, що загоряння виникло на віддалі від зброї та боєприпасів.

Повідомляється, що люди були евакуйовані, постраждалих в результаті пожежі немає. Загрози навколишнім населеним пунктам також немає, заявило керівництво заводу.