У Болгарії загорівся склад збройового заводу
У болгарському місті Лясковець загорівся склад збройового заводу "Аркус". Небезпеки вибухів немає.
Про це повідомляє Fakti.
Сигнал про виникнення пожежі надійшов близько 12.40 (збігається з київським часом). Однак зазначається, що загоряння виникло на віддалі від зброї та боєприпасів.
Повідомляється, що люди були евакуйовані, постраждалих в результаті пожежі немає. Загрози навколишнім населеним пунктам також немає, заявило керівництво заводу.
Нагадаємо, 28 квітня прес-секретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися в 2011, 2015 і 2020 роках.
Раніше Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.
Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новачок".
За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.