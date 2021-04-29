ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Болгарії загорівся склад збройового заводу

Новость на русском → Лясковець, Четвер 29 квітня 2021 01:05
У Болгарії загорівся склад збройового заводу Фото: пожежа сталася на складах збройового заводу в Болгарії (lyaskovets.bg)
Автор: Артур Родивилов

У болгарському місті Лясковець загорівся склад збройового заводу "Аркус". Небезпеки вибухів немає.

Про це повідомляє Fakti.

Сигнал про виникнення пожежі надійшов близько 12.40 (збігається з київським часом). Однак зазначається, що загоряння виникло на віддалі від зброї та боєприпасів.

Повідомляється, що люди були евакуйовані, постраждалих в результаті пожежі немає. Загрози навколишнім населеним пунктам також немає, заявило керівництво заводу.

Нагадаємо, 28 квітня прес-секретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися в 2011, 2015 і 2020 роках.

Раніше Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев підтвердив постачання зброї Україні.

Зброя його компанії EMCO зберігалася на складах в Чехії, які були підірвані в 2014 році. Сам Гебрев мало не став жертвою отруєння отрутою "Новачок".

За даними відомства, там зберігалися боєприпаси, що належать болгарському торговцю зброєю Омеляну Гебреву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Болгария Вибух
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу