Иран снизил темпы производства высокообогащенного урана, - Гросси

По его словам, резкий рост производства, начавшийся сразу после израильских боевых действий в Секторе Газа в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября, похоже, пошел на спад.

"Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее", - заявил Гросси.

Неясно, когда именно началось замедление производства урана, но, похоже, Иран стал беспокоиться, что его программа обогащения ядерного топлива может стать главной военной мишенью. Израиль регулярно проводит учения, имитирующие бомбардировки, а Соединенные Штаты более 15 лет предпринимают действия, направленные на саботаж программы.

Иран отрицает, что его целью является создание ядерного оружия, и до сих пор представители разведки заявляли, что нет никаких доказательств того, что он стремится к его созданию.

Иранские власти, похоже, тщательно выверяют свою деятельность по обогащению урана, чтобы оставаться чуть ниже порога оружейного материала. Обычно под этим понимается уран, обогащенный до 90% чистоты, но оружие можно создать и на топливе, обогащенном несколько ниже этого уровня.

Создание ядерного оружия Ираном

По информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.

Помимо этого США не дадут Ирану сделать ядерное оружие, несмотря на его способность создать бомбу через несколько месяцев.

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