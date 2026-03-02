RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ

Фото: Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.

"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", - заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.

Отвечая на вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз.

Что говорят в МАГАТЭ

При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.

Иран восстанавливает ядерный потенциал

Напомним, в начале февраля спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.

На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.

Это была первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.

 

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану. По словам президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭИран