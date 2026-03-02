Иран заявил об ударе по ядерному объекту в Натанзе: что говорят в МАГАТЭ

Ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", - заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.
Отвечая на вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз.
При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.
Напомним, в начале февраля спутниковые снимки зафиксировали возобновление работ на поврежденных ядерных объектах Ирана после ударов США и Израиля.
На изображениях четко видно, что на двух ключевых объектах - в Натанзе и Исфагане - снова появились крыши над зданиями, которые ранее подверглись значительным разрушениям.
Это была первая зафиксированная активность на этих площадках с момента завершения боевых действий в июне и может свидетельствовать о переходе Ирана от оценки ущерба к практическим действиям.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану. По словам президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.
По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.