Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты

По словам командующего КСИР Амир-Али Гаджизаде, иранские ракеты якобы способны обходить новейшие системы противовоздушной обороны.

При этом, не раскрывая подробности, он заявил, что максимальная скорость гиперзвуковой ракеты составляет 5 махов (около 6 тысяч километров в час).

Заявление командующего КСИР было сделано на фоне появившейся недавно информации о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности российской армии.