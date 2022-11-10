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Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты

Фото: Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили о разработке первой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам командующего КСИР Амир-Али Гаджизаде, иранские ракеты якобы способны обходить новейшие системы противовоздушной обороны.

При этом, не раскрывая подробности, он заявил, что максимальная скорость гиперзвуковой ракеты составляет 5 махов (около 6 тысяч километров в час).

Заявление командующего КСИР было сделано на фоне появившейся недавно информации о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности российской армии.

Напомним, по данным Sky News, Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по Украине.

Кроме того, РФ договорилась с Ираном о поставках ударных дронов и баллистических ракет дальностью 300 и 700 километров.

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Иранракети