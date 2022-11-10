Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції заявили про створення першої іранської гіперзвукової балістичної ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
За словами командувача КВІР Амір-Алі Гаджізаде, іранські ракети нібито здатні обминати новітні системи протиповітряної оборони.
При цьому, не розкриваючи подробиць, він заявив, що максимальна швидкість гіперзвукової ракети становить 5 махів (близько 6 тисяч кілометрів на годину).
Заява командувача КВІР була зроблена на тлі інформації, що нещодавно з'явилася, про передачу Іраном балістичних ракет малої дальності російської армії.
Нагадаємо, за даними Sky News, Росія передала Ірану готівку та захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на безпілотники, які використовує для ударів по Україні.
Крім того, РФ домовилася з Іраном про постачання ударних дронів і балістичних ракет дальністю 300 та 700 кілометрів.
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