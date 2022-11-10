Іран заявив про розробку першої гіперзвукової балістичної ракети

За словами командувача КВІР Амір-Алі Гаджізаде, іранські ракети нібито здатні обминати новітні системи протиповітряної оборони.

При цьому, не розкриваючи подробиць, він заявив, що максимальна швидкість гіперзвукової ракети становить 5 махів (близько 6 тисяч кілометрів на годину).

Заява командувача КВІР була зроблена на тлі інформації, що нещодавно з'явилася, про передачу Іраном балістичних ракет малої дальності російської армії.