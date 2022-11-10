Иран заявил о разработке первой гиперзвуковой баллистической ракеты
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили о разработке первой иранской гиперзвуковой баллистической ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам командующего КСИР Амир-Али Гаджизаде, иранские ракеты якобы способны обходить новейшие системы противовоздушной обороны.
При этом, не раскрывая подробности, он заявил, что максимальная скорость гиперзвуковой ракеты составляет 5 махов (около 6 тысяч километров в час).
Заявление командующего КСИР было сделано на фоне появившейся недавно информации о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности российской армии.
Напомним, по данным Sky News, Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по Украине.
Кроме того, РФ договорилась с Ираном о поставках ударных дронов и баллистических ракет дальностью 300 и 700 километров.
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