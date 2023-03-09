Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, - Пентагон

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин.

По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.

"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке", - сказал министр обороны.

Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.