Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, - Пентагон
Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
"Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией", - сказал Остин.
По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.
"За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке", - сказал министр обороны.
Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.
Напомним, что Иран тайно поставил России большое количество пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.
Россия могла заключить тайное соглашение с Ираном по поставкам обогащенного урана для незаконной оружейной программы Тегерана.
Россия пока сомневается с покупкой баллистических ракет у Ирана. Все это из-за опасений Москвы, что ответные союзники передадут Украине дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.
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