"Время истекает": Трамп выдвинул ультиматум Ирану на фоне переброски флота США

Американский президент Дональд Трамп предупредил Иран о необходимости заключения ядерной сделки с США, иначе ему грозят военные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Надеемся, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение - без ядерного оружия - такое, которое будет выгодным для всех сторон", - подчеркнул американский лидер.

Президент США заявил, что направил в регион флот американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". По словам Трампа, флот "готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости быстро и с применением насилия".

По словам Трампа, Ирану угрожают удары, "гораздо хуже" прошлогодних атак по иранской ядерной программе.

Присутствие США вокруг Ирана

Напомним, по состоянию на вторник, 27 января, авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех кораблей с ракетами Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования США.

Кроме того, Пентагон усилил ударную авиацию и защиту, направив в регион несколько дополнительных штурмовиков F-15E и развернул системы ПВО Patriot и THAAD для защиты баз США. Также на территории США дальние бомбардировщики приведены в состояние повышенной готовности.

На фоне усиления военного присутствия США выдвинули Ирану ряд условий для сделки, среди которых полный вывоз обогащенного урана и ограничения ракетной программы.

Отметим, недавно американская разведка сообщила Дональду Трампу, что правительство Ирана сейчас является самым слабым с 1979 года. На фоне экономического краха Тегерана в регион прибыл авианосец "Авраам Линкольн" с ракетным сопровождением.

РБК-Украина ранее писало, что в конце 2025 года в Иране вспыхнули масштабные антиправительственные протесты, спровоцированные экономическим кризисом и обвалом национальной валюты.

В результате силового подавления демонстраций иранскими властями в течение последних недель погибли тысячи людей. Дональд Трамп официально предупредил Тегеран о готовности к крайне жестким действиям в случае продолжения казней участников протестов.