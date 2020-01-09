Іран заявив про втрату частини даних із чорних скриньок літака МАУ

Іранські слідчі заявили про втрату частини даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився в Ірані. Про це йдеться у попередньому звіті про аварію Управління цивільної авіації Ірану.

У звіті говориться про пошкодження двох знайдених бортових самописців, які містять технічні дані літака і записи переговорів з його кабіни.

Раніше повідомлялось, що розшифровка даних бортових самописців українського літака Boeing 737, який розбився в Тегерані, пройде в Ірані уповноваженими організаціями.

РБК-Україна писало, чо Іран не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing.

Літак МАУ, що розбився в Ірані в ніч на 8 січня, зайнявся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт, що випливає з попереднього звіту Організації цивільної авіації Ірану.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.