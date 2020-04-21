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Біля берегів Беніну пірати захопили судно, викрадений українець

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 18:45
Біля берегів Беніну пірати захопили судно, викрадений українець
Ілюстративне фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Справа перебуває на контролі дипустанов України

Біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу один українець. Про це повідомив РБК-Україна директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

За його словами, в результаті нападу громадянина України було викрадено і вивезено в невідомому напрямку.

"Посольство України у ФРН отримало повідомлення, що біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно Tommi Ritscher", IMO 9656137, прапор Португалії, оператор судна "Transeste Schiffahrt Gmbh" (Німеччина). За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено і вивезено в невідомому напрямку 1 громадянина України - члена екіпажу судна. Компанією-оператором судна створений кризовий штаб", - повідомив Погорільців.

Також у МЗС зазначили, що справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України.

"Генеральне консульство України в Гамбурзі встановило контакт з оператором судна з метою з'ясування обставин справи. Посольство України в Нігерії (відповідає за Бенін) звернулося в бенинского компетентних органів з метою підтвердження факту захоплення громадянина України", - сказав Погорільців.

Нагадаємо, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно "Alpine Penelope" з українцем на борту. Українець був звільнений і повернувся додому в середині березня.

Також повідомлялося, що біля берегів Камеруну озброєні пірати атакували нафтовий танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких один українець, п'ять греків і два філіппінця.

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