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Іран заявив про готовність до переговорів щодо катастрофи МАУ. Але тільки двосторонніх

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Тегеран, П'ятниця 07 січня 2022 21:32
Іран заявив про готовність до переговорів щодо катастрофи МАУ. Але тільки двосторонніх Фото: Тегеран заявив, що готовий говорити про катастрофу МАУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Постраждалі від катастрофи літака МАУ країни напередодні роковин трагедії звинуватили Іран у відмові від переговорів з Міжнародною групою. Тегеран заявив що готовий говорити, але з кожною країною окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Ірану.

До Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам катастрофи МАУ входять Канада, Швеція, Україна та Британія.

"Іран підтверджує свою готовність провести двосторонні переговори з будь-якою з відповідних країн щодо дій, які було прийнято на основі добросовісності, поваги до суверенітету країн та їхнього внутрішнього законодавства, міжнародних зобов’язань урядів та відповідно до порядку денного, узгодженого обома сторонами", - заявили в Тегерані.

Водночас іранська сторона звинуватила "деякі конкретні країни" у намаганні використати катастрофу МАУ у політичних цілях.

Як відомо, 8 січня 2020 року, іранські військові збили український пасажирський літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном. Як стверджує Іран, ракетний удар стався через збій в роботі засобів протиповітряної оборони та помилку оператора. Жертвами цієї трагедії стали 176 осіб, зокрема 9 членів українського екіпажу.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора України звинувачували Іран у приховуванні інформації.

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