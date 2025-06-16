Иран запустил новую волну ракет по Израилю

К вечеру 16 июня военные Ирана запустили новую волну ракет на Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Иранские государственные медиа заявили о начале новой волны ракетных атак на Израиль.
Информации о "прилетах" или работе ПВО в стране пока нет.
Напомним, что еще в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.
По состоянию на вчера, 15 июня, Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.
Иран тем временем начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, известно, что в результате обстрела Израиля погибли 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.
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