Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що ще у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Станом на вчора, 15 червня, Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.

Іран тим часом почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, відомо, що внаслідок обстрілу Ізраїля загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.

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