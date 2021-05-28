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Іран залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ, - правозахисники

Автор: Анастасія Рокитна

Правозахисники Human Rights Watch повідомили про переслідування родичів жертв катастрофи літака МАУ зі сторони Ірану. Іранські служби безпеки вдавалися до затримань родичів жертв авіакатастрофи, допитів та залякувань.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch.

З жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники розмовляли з 31 родичем жертв авіакатастрофи та людьми, які знають, як іранська влада ставилася до членів родин загиблих.

Зокрема, 16 родичів загиблих заявили, що співробітники іранських спецслужб погрозами змушували їх не спілкуватися з іноземними ЗМІ або стежили за тими, хто відвідував місця поховань жертв авіакатастрофи.

Їх затримували та залякували, повідомили правозахисники.

Нагадаємо, суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року.

Видання NYT писало, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") у січні 2020 року. І перші три дні навмисно приховував її.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак, щоб зупинити ескалацію військового конфлікту з США.

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