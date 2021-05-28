Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ, - правозащитники

Правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch .

С октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники беседовали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

В частности, 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

Их задерживали и запугивали, сообщили правозащитники.