UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ, - правозащитники

Автор: Анастасия Рокитна

Правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

С октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники беседовали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

В частности, 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

Их задерживали и запугивали, сообщили правозащитники.

Напомним, суд Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.

Издание NYT писало, что власти Ирана с самого начала знали причину крушения самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывал ее.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет, чтобы остановить эскалацию военного конфликта с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИранМеждународные авиалинии Украины